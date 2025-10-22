Roberts Fico informējis, ka Slovākija atbalstīs jaunās Eiropas Savienības sankcijas Krievijai
Slovākija atbalstīs jaunu Eiropas Savienības (ES) sankciju piemērošanu Krievijai, trešdien paziņojis Slovākijas premjerministrs Roberts Fico.
Slovākija nolēma atbalstīt topošo 19. sankciju paketi pēc tam, kad gaidāmā ES samita noslēguma paziņojumā tika iekļauts tās pieprasītais formulējums. Jaunās sankcijas Krievijai plānots apspriest ceturtdien ES samitā.
Fico Slovākijas parlamentā apgalvoja, ka viņa nolūks nekad nav bijis bloķēt sankciju noteikšanu Krievijai. Viņš sacīja, ka mērķis bija panākt, lai ES veiktu stingrākus pasākumus pret strauji augošajām enerģijas cenām, nevis koncentrētos tikai uz militāro palīdzību Ukrainai.
Fico paziņoja, ka nepiekritīs tam, "ka ikviena ES samita galvenais temats vienmēr ir Ukraina, Ukraina un atkal Ukraina", kamēr Eiropas ekonomikas pamatproblēmas tiekot ignorētas.
ES samita noslēguma deklarācijas projektā tagad teikts, ka, "ņemot vērā augsto enerģijas cenu negatīvo ietekmi uz Eiropas rūpniecības konkurētspēju pasaulē, Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju un Eiropas mājsaimniecībām, Eiropadome aicina [Eiropas] Komisiju paātrināt darbu, lai samazinātu enerģijas cenas un atbalstītu ilgtspējīgu enerģijas ražošanu Savienībā."
Eiropas Komisija (EK) ir apliecinājusi, ka drīzumā tiks iesniegti konkrēti priekšlikumi, Slovākijas parlamentā paziņoja Fico. Slovākija bija palikusi vienīgā ES valsts, kas iebilst pret jaunām sankcijām Krievijai.