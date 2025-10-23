Aptauja: jaunieši daudz biežāk atstāj negatīvas atsauksmes
Amerikā bāzētā uzņēmuma aptauja liecina, ka visbiežāk negatīvas atsauksmes atstāj tieši jaunieši.
“Medallia” aptaujā, kurā piedalījās 2000 ASV patērētāju un kuras rezultātus apkopojis portāls “Newsweek”, norādīts, ka Z paaudzes pārstāvji divreiz biežāk atstāj atsauksmes trešo pušu vietnēs vai sociālajos tīklos un četras reizes biežāk savās atsauksmēs izsaka sūdzības salīdzinota ar citām paaudzēm.
Uzņēmums, kas specializējas klientu un darbinieku pieredzes pārvaldībā, norāda, ka šī paaudze, kurā ietilpst cilvēki vecumā no 13 līdz 28 gadiem, arī par 44% retāk savās atsauksmēs slavē konkrētus darbiniekus.
Pēc “Medallia” pētījumu nodaļas vadītāja Endrjū Kastidža teiktā, ir vairāki iemesli, kādēļ Z paaudze biežāk nekā citas paaudzes atstāj negatīvas atsauksmes. Viens no tiem — šai paaudzei vienmēr pa rokai ir telefons, tāpēc ir lielāka iespējamība, ka viņi atradīs laiku atstāt atsauksmi par vietu, ko apmeklējuši. Viņš arī norāda, ka, tā kā internetā bieži redzama asa kritika, jaunieši nebaidās atstāt skarbākas atsauksmes, nekā viņi, iespējams, atļautos pateikt klātienē.
Kastidžs piebilts: “Z paaudzei ir pamatots iemesls būt neapmierinātiem, ja zīmols, kas bieži vien domāts vecākām paaudzēm, neatbilst viņu cerībām. Turklāt viņiem ir mazāk uzkrājumu nekā citiem, tāpēc viņiem ir pamats vilties, ja serviss neatbilst cenai.” Viņš arī minēja, ka jauniešus brīžiem sliktāk apkalpo nekā vecākas paaudzes dažādu aizspriedumu dēļ.