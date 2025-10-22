Tramps atlicis tikšanos ar Putinu, lai “neizniekotu laiku”
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka ir atlicis plānus Budapeštā rīkot samitu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, jo nevēlas, lai tikšanās tiktu izniekota.
Tramps 16. oktobrī paziņoja, ka drīzumā tiksies ar Putinu Budapeštā. Kā iespējamais tikšanās norises laiks tika minētas divas nedēļas.
"Es negribu izniekotu tikšanos," Tramps otrdien žurnālistiem sacīja Ovālajā kabinetā, atbildot uz jautājumu, kāpēc tikšanās ar Putinu tiek atlikta.
"Es negribu, lai laiks tiktu izniekots veltīgi, tāpēc es skatīšos, kas notiek," piebilda prezidents.
Uz ziņu aģentūras AFP žurnālista jautājumu, kas ir mainījis viņa lēmumu, Tramps atbildēja: "Daudz kas notiek kara frontē. Un mēs nākamajās divās dienās informēsim jūs par to, ko darām."
Arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pēc pirmdien notikušās telefonsarunas atcēla gaidīto tikšanos, kurā bija paredzēts vienoties par Budapeštas samitu, paziņoja Baltais nams.