Tramps mudinājis Zelenski atvilkt karaspēku no teritorijām, ko joprojām kontrolē Kijiva, norāda Ukrainas amatpersona
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien Vašingtonā mudināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski atdot Krievijai Donbasu, ziņu aģentūrai "AFP" norādījusi augsta ukraiņu amatpersona.
Sarunas ar Trampu "nebija vieglas", sacīja AFP sarunbiedrs, norādot, ka diplomātiskie centieni izbeigt Krievijas un Ukrainas karu šķiet ievilkušies un iet pa apli, sacīja amatpersona. Uz jautājumu, vai Tramps mudinājis Zelenski atvilkt karaspēku no teritorijām, ko joprojām kontrolē Kijiva, kas ir viena no galvenajām Krievijas diktatora Vladimira Putina prasībām, Ukrainas amatpersona atbildēja: "Jā, tā ir taisnība."
Pēc tikšanās ar Zelenski Tramps sociālajos medijos pauda, ka viņu sarunas bijušas "ļoti interesantas un sirsnīgas, bet es viņam teicu, tāpat kā stingri ieteicu prezidentam Putinam, ka ir pienācis laiks pārtraukt slepkavošanu un noslēgt vienošanos".
Tramps solīja izbeigt trīsarpus gadus ilgušo Krievijas iebrukumu "24 stundu laikā" pēc savas inaugurācijas janvārī, taču viņam nav izdevies panākt no Putina nekādu piekāpšanos. Trampa nostāja attiecībā uz karu ir vairākkārt mainījusies pēc sarunām gan ar Putinu, gan ar Zelenski. Mediji pēc ASV un Krievijas Aļaskas samita augustā vēstīja, ka Putins piedāvājis iesaldēt fronti Hersonas un Zaporižjas apgabalos, ja Ukraina atvelk karaspēku no Doneckas apgabala.
Trampa un Putina tikšanās nenotikšot "tik drīz"
Kas attiecas uz Trampa un Putina gaidāmo tikšanos Budapeštā, kāda ASV amatpersona medijiem norādījusi, ka "tā tik drīz nenotiks". "Trampam nav plānu tuvākajā laikā tikties ar prezidentu Putinu," sacīja Trampa administrācijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma.
Maskavas atteikums nekavējoties pārtraukt uguni Ukrainā, šķiet, apdraud Trampa un Putina samitu, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem. Tas, ka ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs telefonsarunā nav vienojušies par tikšanos, liecina, ka Trampa un Putina samits varētu nenotikt, "Reuters" teikuši divi augsti Eiropas diplomāti.
"Man šķiet, ka krievi gribēja pārāk daudz, un amerikāņiem kļuva skaidrs, ka Budapeštā Trampam nekāda darījuma nebūs," sacīja "Reuters" sarunbiedrs. "Krievi nemaz nav mainījuši savu nostāju un nepiekrīt "apstāties tur, kur viņi ir"," sacīja otrs diplomāts. "Un, pieņemu, Lavrovs teica to pašu runu, bet Rubio atbildēja ar aptuveni "redzēsimies vēlāk"."
Tomēr neviena no pusēm nav publiski atteikusies no plāniem tikties Budapeštā, un centieni organizēt samitu Ungārijā "šķiet, turpinās", norāda "Reuters". Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto otrdien bija ieradies Vašingtonā. "Mums gaidāmas vairākas nopietnas dienas," platformā "Facebook" pauda ministrs.