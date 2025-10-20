Tramps draud "Hamas": uzvedieties labi, citādi es jūs iznīcināšanu!
Palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamas" tiks iznīdēts, ja tas neievēros ar Izraēlu panākto vienošanos par pamieru Gazas joslā, pirmdien brīdināja ASV prezidents Donalds Tramps. "Mēs noslēdzām vienošanos ar "Hamas", ka viņi būs ļoti labi, viņi uzvedīsies, viņi būs laipni," Tramps sacīja žurnālistiem Baltajā namā, uzņemot Austrālijas premjerministru Entoniju Albanīzu.
"Un, ja viņi nebūs tādi, mēs dosimies uz turieni un viņus iznīdēsim, ja būs nepieciešams. Viņi tiks iznīdēti, un viņi to zina."
Tomēr Tramps norādīja, ka amerikāņu spēki netiks iesaistīti cīņā pret "Hamas", sakot, ka desmitiem valstu, kas piekritušas pievienoties starptautiskajiem stabilizācijas spēkiem Gazā, "labprāt dotos tur iekšā". "Turklāt jums ir Izraēla, kas ieietu divās minūtēs, ja es viņus lūgtu ieiet," pauda Tramps.
"Hamas" tagad ir daudz vājāks, norādīja ASV prezidents, jo īpaši ņemot vērā, ka grupējuma atbalstītāja Teherāna pēc šā gada sākumā veiktajiem ASV un Izraēlas triecieniem vairs, visticamāk, neiejauksies.
Izraēla svētdien veikusi gaisa triecienus mērķiem Gazas joslas dienvidos, atbildot uz "Hamas" uzbrukumiem Izraēlas karavīriem. "Hamas" apgalvoja, ka ievēro pamieru, un viens no grupējuma pārstāvjiem apsūdzēja Izraēlu, ka tā izdomā ieganstus, lai atsāktu uzbrukumus.
"Hamās" pastiprinājis savu kontroli pār sagrautajām Gazas joslas pilsētām, izvēršot savu pretinieku vajāšanu un slepkavošanu. "Hamās" savā oficiālajā kanālā izplatīja videoierakstu, kurā redzams, kā uz ielas tiek nogalināti astoņi "kolaboracionisti un noziedznieki". Upuriem pirms nāves ir aizsietas acis un tie nospiesti ceļos.
Aizejot Izraēlas karaspēkam, Gazas joslas ziemeļos ielās atkal patrulē tā dēvētās "Hamas" valdības pakļautībā esošā "policija", kuras kaujinieki savas sejas slēpj aiz melnām maskām.
"Hamas" Gazas joslu kontrolē kopš 2007. gada, kad islāmisti ar varu padzina no šīs teritorijas sekulārā grupējuma "Fatah" kontrolētajai palestīniešu pašpārvaldei lojālos drošības spēkus.