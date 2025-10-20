Skandalozā Rumānijas politiķe, Eiroparlamenta deputāte Šošoake sola "salauzt Zelenskim kājas". Kādēļ šī dāma tā trako?
Galēji labējā Rumānijas politiķe un Eiropas Parlamenta deputāte Diāna Šošoake solījusi “salauzt kājas” Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Par to viņa paziņojusi Maskavā sarīkotajā “Krievijas draugu” saietā, ko organizējusi bēdīgi slavenā Vladimira Žirinovska dibinātā un tagad sieviešu gramstītāja Leonīda Slucka vadītā Krievijas Liberāldemokrātiskā partija.
Kas tad izraisījis tādu Šošoakes reakciju? Izrādās, viņa grasās izrēķināties ar Zelenski, ja viņš uzstāsies Rumānijas parlamentā, vēsta “Kyiv Post”. “Ja viņš uzdrošinās atnākt uz manu parlamentu, es viņam salauzīšu kājas! Neļausim viņam uzdrošināties runāt manā parlamentā,” savā “Facebook kontā kareivīgi paziņojusi Šošoake. “Kāpēc es saku “mans parlaments”? Tāpēc, ka Rumānijas konstitūcija nosaka, ka mēs, parlamentārieši, pārstāvam rumāņu tautu — vienīgos, kas var aizstāvēt tās suverenitāti un neatkarību. Mans pienākums ir aizsargāt savu valsti no savas tautas ienaidniekiem.”
2023. gadā mediji vēstīja, ka Zelenska plānotā uzruna Rumānijas parlamentā tika atcelta sakarā ar prokremlisko deputātu, arī Šošoakes pretestību, kuri Zelenski dēvēja par “nacistu”.
Pati Šošoake Maskavā kārtējo reizi stāstījusi, ka etniskos rumāņus Ukrainā apspiež, viņiem aizliegts runāt savā valodā un būt pareizticīgajiem. Savā “Facebook” ierakstā viņa apgalvoja, ka uzruna tika uztverta ar aplausiem.
49 gadus vecā eiroskeptiķe Šošoake 2020. gadā tika ievēlēta Rumānijas Senātā, COVID-19 pandēmijas laikā aģitēja pret karantīnas ierobežojumiem un vakcināciju, bet 2021. gadā tika sodīta par naida runu. Zīmīgi, ka Šošoake krasi vēršas pret imigrāciju, kamēr viņas tēva ģimene Rumānijā ir ieceļojusi no Ziemeļmaķedonijas. Vēl ironiskāk ir tas, ka šīs kvēlās Kremļa un Putina atbalstītājas vectēvs rumāņu armijas rindās karoja Staļingradā pret Sarkano armiju, bet viņas tanti represēja komunistu režīms.
Krievijas propagandas medijs “Sputņik” viņu nosauca par “2021. gada politiķi Rumānijā”.
Viņa vairākkārt pieprasījusi pārskatīt Rumānijas robežu ar Ukrainu, lai atgūtu “vēsturiskās rumāņu teritorijas”. 2023. gadā viņa iesniedza likumprojektu, lai anulētu 1997. gadā noslēgto abu valstu labo kaimiņattiecību līgumu. Viņa dēvē Ukrainu par “mākslīgu valsti”, kritizējusi tās atbalstīšanu karā pret Krievijas agresiju, kā arī vēlas Rumānijas izstāšanos no NATO un Eiropas Savienības, kas “ievelk valsti svešos konfliktos”.
Kopš 2024. gada Šošoake ir Eiropas Parlamenta deputāte. Savā pirmajā uzrunā Eiropas Parlamentā viņa apgalvoja, ka palīdzība Ukrainai novedīs pie “Rumānijas iznīcināšanas” un aicināja izbeigt militāro palīdzību Ukrainai. 2025. gadā viņa nosūtīja “miera vēstījumu” Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, aicinot atgūt teritorijas, kuras, kā viņa apgalvo, Ukrainai piederot “nelikumīgi”.
Ukrainas Drošības dienests (SBU) šogad noteica viņai triju gadu aizliegumu iebraukt Ukrainā.