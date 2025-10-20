“Amazon Web Services” darbības traucējumi ietekmē populāru lietotņu darbību visā pasaulē
"Amazon Web Services" problēmu dēļ traucēta populāru lietotņu darbība.
“Amazon Web Services” darbības traucējumi ietekmē populāru lietotņu darbību visā pasaulē

ASV interneta tirdzniecības uzņēmuma "Amazon" struktūrvienību "Amazon Web Services" skāruši darbības traucējumi, kuru dēļ traucēta vairāku interneta pakalpojumu, to vidū tādu populāru lietotņu kā "Zoom" un "Snapchat" darbība.

Monitoringa centrs "Downdetector", kas seko līdzi sūdzībām par dažādiem interneta pakalpojumiem, pirmdien ziņo par strauju sūdzību skaita kāpumu.

Par traucējumiem ziņojuši arī "Slack", "Ring", "Vodafone", "Duolingo", "Signal", "Halifax", BT, EE un "Sky" lietotāji.

Tāpat pirmdien traucēta arī vairāku Lielbritānijas banku darbība.

"Amazon Web Services" ir pasaulē lielākais mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējs un piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, tai skaitā uzglabāšanas, datubāzu, mašīnmācīšanās un drošības rīkus.

