Tiešsaistes dizaina platforma “Canva” piedzīvo globālu darbības traucējumu - lietotāji ziņo par piekļuves problēmām
Populārā tiešsaistes grafiskā dizaina platforma “Canva” šobrīd saskaras ar plašu globālu darbības traucējumu, kas liedz lietotājiem piekļūt mājaslapai vai izmantot redaktoru.
Par problēmām pirmie ziņoja sociālo tīklu lietotāji agrā pirmdienas rītā – daudzi norāda, ka vietne neielādējas, iestrēgst darba procesā vai atkārtoti uzrāda kļūdas paziņojumus.
Par problēmām ziņo lietotāji no Āzijas, Eiropas, tai skaitā Latvijas, un ASV. Daudzi nevar ielogoties savos kontos, bet citiem platforma iestrēgst ielādes ekrānā, mēģinot atvērt esošos projektus.
Tiek ziņots arī, ka “Canva” mobilā lietotne ir daļēji skarta – daži lietotāji joprojām var piekļūt saglabātajiem projektiem bezsaistē.
“Canva” atzinusi problēmu un paziņojusi, ka tiek aktīvi strādāts pie tās novēršanas. Uzņēmums platformā “X” rakstīja: “Mēs apzināmies problēmu, kas padara “Canva” nepieejamu daļai lietotāju visā pasaulē. Mūsu komanda steidzami izmeklē situāciju.”
Uzņēmums aicinājis lietotājus sekot līdzi statusa lapai, kur tiek publicēti aktuālie atjauninājumi reāllaikā.
Darbības traucējumi notikuši īpaši noslogotā laikā – daudzi mārketinga speciālisti un dizaineri ikdienā izmanto “Canva”, lai veidotu saturu un prezentācijas. Kampaņas un projekti ir aizkavējušies, un lietotāji pauž vilšanos, cerot uz ātru problēmas atrisinājumu.