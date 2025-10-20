Varšavā vīrietis mēģina ar Molotova kokteili uzbrukt Tuska partijas birojam
Policija Varšavā pirmdienas rītā aizturējusi vīrieti, kurš mēģināja ar Molotova kokteili uzbrukt Polijas valdošās partijas "Pilsoniskā platforma" birojam.
Piektdien divi vīrieši mēģināja ar Molotova kokteili uzbrukt partijas galvenajam birojam, kas atrodas aptuveni 100 metrus no parlamenta ēkas. Policija uzskata, ka aizturētais 44 gadus vecais vīrietis ir viens no šiem uzbrucējiem.
Valdošās koalīcijas likumdevēji piektdien notikušo incidentu raksturoja kā politisko terorismu.
Varasiestādes atklāja, ka aizdomās turamais ir Polijas pilsonis no Losices apriņķa, kas atrodas aptuveni 100 kilometrus uz austrumiem no Varšavas. Jūnijā viņš stājās tiesas priekšā par aicinājumiem sociālajos tīklos nogalināt Polijas premjerministru Donaldu Tusku.
"Jūnijā viņš tika apsūdzēts par draudiem mani nogalināt, oktobrī viņš mēģināja aizdedzināt Platformas biroju," norādīja Tusks.
Pirms pāris dienām labējais aktīvists Roberts Bakevičs pret imigrantiem vērstā mītiņā, ko organizēja lielākā opozīcijas partija "Likums un taisnīgums", izteicās, ka nezāļu iznīdēšanai Polijā būtu jāizmanto napalms. Vairāki komentētāji norādīja, ka viņš ar to, visticamāk, domājis oponentus.