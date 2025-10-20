Traģēdija Honkongā: kravas lidmašīnas “Boeing 747” avārija beidzas ar divu darbinieku nāvi
Divi Honkongas lidostas drošības dienesta darbinieki gājuši bojā agrā pirmdienas rītā, kad kravas lidmašīna no Dubaijas, noslīdot no skrejceļa nolaišanās ...
FOTO: Honkongas lidostā - smagākais negadījums 25 gadu laikā: kravas lidmašīna noslīd no skrejceļa un iegāžas jūrā
Divi Honkongas lidostas drošības dienesta darbinieki gājuši bojā agrā pirmdienas rītā, kad kravas lidmašīna no Dubaijas, noslīdot no skrejceļa nolaišanās laikā, sadūrās ar viņu patruļas automašīnu un iestūma to jūrā.
Negadījumā, kas ir nāvējošākais Honkongas lidostā pēdējo vairāk nekā 25 gadu laikā, bija iesaistīta lidmašīna “Boeing 747”, kas pēc sadursmes arī pati iekrita ūdenī un daļēji nogrima, tomēr visi četri apkalpes locekļi izglābās.
Abi drošības darbinieki tika izvilkti no ūdens bez dzīvības pazīmēm – viens tika pasludināts par mirušu notikuma vietā, otrs – vēlāk slimnīcā, paziņoja Stīvens Jiu, Honkongas Lidostas pārvaldes operāciju izpilddirektors.
Negadījumā bija iesaistīta Turcijas kravu pārvadājumu kompānijas “ACT Airlines” lidmašīna.Varas iestādes joprojām izmeklē negadījuma cēloņus, tostarp laikapstākļus, skrejceļa stāvokli, lidaparāta tehnisko stāvokli un apkalpes rīcību.
Negadījums notika pirmdien plkst. 3.50 pēc Honkongas laika. Gaisa satiksmes kontroles ieraksti liecina, ka pilots bija apstiprinājis nolaišanos uz 07L skrejceļa, kur arī notika avārija, un nav ziņojis par tehniskām problēmām.
Pēc Honkongas Gaisa negadījumu izmeklēšanas iestādes datiem, kontrole bija norādījusi lidmašīnai piezemēties uz ziemeļu skrejceļa. Drošības patruļas automašīna atradās ārpus skrejceļa žoga, savā ierastajā maršrutā, un “noteikti nebija iebraukusi uz skrejceļa,” sacīja Jiu. Lidmašīna pēkšņi novirzījusies pa kreisi pēc nosēšanās un ietriekusies automašīnā “neparastā trajektorijā”.
Lidostas darbība netika būtiski traucēta. Ziemeļu skrejceļu atvērs pēc drošības pārbaudēm, bet pārējie skrejceļi turpina darboties normāli.
Negadījumā bojāgājušie darbinieki lidostā bija nostrādājuši attiecīgi septiņus un divpadsmit gadus. Tas ir nāvīgākais lidostas negadījums Honkongā kopš 1999. gada, kad “China Airlines” lidmašīnas avārijā bojā gāja trīs cilvēki.