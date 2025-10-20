Pie Trampa izmantotās lidostas Floridā atrasts iespējams snaipera tornis
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien ātri iekāpa prezidenta lidmašīnā “Air Force One”, izmantojot mazās kāpnes “pastiprinātu drošības pasākumu dēļ” Palmbīčas starptautiskajā lidostā, vēsta Baltā nama amatpersona.
Pastiprinātie drošības pasākumi ieviesti pēc tam, kad Slepenais dienests piektdien lidostas tuvumā atklāja iespējamu medību torni, no kura bija tieša redzamība uz lidmašīnu “Air Force One”, kad Tramps iekāpj vai izkāpj no tās.
Neviens cilvēks pagaidām nav aizturēts. FIB direktors Kašs Patels paziņoja, ka viņa vadītā iestāde šobrīd vada izmeklēšanu.
Patels skaidroja, ka medību tornis vēl nav saistīts ar kādu konkrētu personu: “Pirms prezidenta atgriešanās Vestpalmbīčā ASV Slepenais dienests atklāja paaugstinātu medību torni, kas atradās redzamības līnijā ar “Air Force One” nolaišanās zonu. Notikuma vietā cilvēki netika atrasti. FIB pārņēmis izmeklēšanu, nogādājot resursus pierādījumu savākšanai un izmantojot mobilo telefonu datu analītikas iespējas.”
ASV Slepenā dienesta preses pārstāvis Entonijs Guglielmi apstiprināja, ka dienests cieši sadarbojas ar FIB un Palmbīčas apgabala tiesībsargājošajām iestādēm.
Saskaņā ar Slepenā dienesta sniegto informāciju aģenti medību torni atraduši drošības pārbaudes laikā pirms Trampa ierašanās Palmbīčā. “Prezidenta pārvietošanās netika ietekmēta, un notikuma vietā nebija atrasti nekādi cilvēki,” sacīja Guglielmi. “Lai gan mēs nevaram sniegt detaļas par konkrētajiem priekšmetiem vai to mērķi, šis gadījums uzsver mūsu daudzslāņainās drošības sistēmas nozīmi,” viņš piebilda.
Šī izmeklēšana notiek dažas nedēļas pēc tam, kad Raiens Rauts tika atzīts par vainīgu mēģinājumā nogalināt prezidentu Donaldu Trampu Palmbīčas golfa laukumā, kur viņš bija izveidojis snaipera ligzdu krūmos gar žoga līniju.
