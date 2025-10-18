Bangladešas galvaspilsētas Dakas lidostā sestdien pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo lidostas kravu zonā izcēlies liels ugunsgrēks.
Pasaulē
Šodien 15:56
Bangladešas galvaspilsētas lidostā izcēlies ugunsgrēks
Bangladešas galvaspilsētas Dakas lidostā sestdien pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo lidostas kravu zonā izcēlies liels ugunsgrēks, paziņojis Bangladešas Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības dienests.
Notikuma vietā ieradušās aptuveni 40 ugunsdzēsēju automašīnas. Liesmu dzēšanā iesaistījušies arī bruņotie spēki.
Ugunsgrēka cēlonis vēl nav zināms.
Notikuma vietā uzņemtajos kadros virs lidostas redzams milzīgs melnu dūmu mākonis. Ielidojošie reisi novirzīti uz tuvējām lidostām