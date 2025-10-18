Naktī uz svētdienu gaisa temperatūra Latvijā vietām noslīdēs līdz -4 grādiem
Naktī uz svētdienu, 19. oktobri, gaisa temperatūra vietām Latvijā pazemināsies līdz -4 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Svētdien, 19. oktobrī, būs daļēji mākoņains laiks. Vietām, galvenokārt rietumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, kā arī naktī ir iespējams slapjš sniegs.
Galvenokārt pūtīs lēns vējš. Naktī un svētdienas, 19. oktobra, rītā atsevišķās vietās veidosies migla.
Naktīs gaisa temperatūra noslīdēs līdz pat -4 grādu atzīmei, bet daļā piekrastes termometra stabiņš nenoslīdēs zem 0…+3 grādiem.
