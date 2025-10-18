Situācija Gazas joslā: "Hamas" atdod Izraēlai vēl viena ķīlnieka līķi
Palestīniešu kaujinieku grupējums "Hamas" piektdienas vakarā atdeva Izraēlai vēl viena ķīlnieka līķi un uzstāja, ka ir apņēmies atdot arī pārējo mirušo ķīlnieku mirstīgās atliekas.
"Izraēla ar Sarkanā Krusta starpniecību saņēma miruša ķīlnieka zārku, kas tika atdots" Izraēlas drošības spēkiem Gazas joslā. Ķīlnieka identifikācija tiks veikta medicīnas analīzes centrā Izraēlā, paziņoja premjerministra Benjamina Netanjahu birojs.
Saskaņā ar Izraēlas un "Hamas" pamiera vienošanos, kuru palīdzēja panākt ASV prezidents Donalds Tramps, grupējums ir atbrīvojis un nodevis Izraēlai visus 20 vēl dzīvos ķīlniekus, kā arī atdevis 10 no 28 zināmo mirušo ķīlnieku mirstīgās atliekas.
Apmaiņā pret dzīvajiem ķīlniekiem Izraēla atbrīvoja no saviem cietumiem gandrīz 2000 palestīniešus un apturēja militāro kampaņu Gazas joslā, kuru tā uzsāka pēc "Hamas" 2023. gada 7. oktobra uzbrukuma.
Netanjahu ceturtdien apstiprināja savu apņemšanos "nodrošināt visu ķīlnieku atgriešanos". Viņa valdības aizsardzības ministrs Izraels Kacs trešdien brīdināja, ka Izraēla "atsāks kaujas", ja "Hamas" neatdos visu mirušo ķīlnieku mirstīgās atliekas.
"Hamas" pārstāvis Gazi Hamads piektdien nosauca šos draudus par "nepieņemama spiediena taktiku".
"Līķu jautājums ir sarežģīts un tam vajadzīgs laiks, sevišķi pēc tam, kad okupācijas vara mainīja Gazas ainavu. Mēs atdosim līķus un pildīsim vienošanos, kā esam apsolījuši," sacīja Hamads.
Turcija ir nosūtījusi speciālistu komandu, lai palīdzētu atrast ķīlnieku mirstīgās atliekas gruvešos, bet piektdien tā vēl gaidīja Izraēlas atļauju ierasties Gazas joslā.
"Hamas" ziņu avots sacīja, ka Turcijas delegācijas ierašanās ir gaidāma līdz svētdienai.
"Hamas" kontrolētā Gazas joslas civilās aizsardzības aģentūra paziņoja, ka kopš pamiera stāšanās spēkā gruvešos ir atrasti vairāk nekā 280 cilvēku līķi.