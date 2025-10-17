Slovēnijā notiks referendums par likumu, kas atļauj asistētu pašnāvību neārstējami slimiem pacientiem
Slovēnijā novembrī gaidāms vēl viens referendums par tiesībām uz asistētu pašnāvību, ko parlaments legalizēja jūlijā.
Vairākās Eiropas valstīs, piemēram, Šveicē un Austrijā, jau ir atļauts neārstējami slimiem cilvēkiem saņemt medicīnisko palīdzību, lai izbeigtu dzīvību. Slovēnijas parlaments jūlijā atbalstīja asistētas pašnāvības legalizēšanu.
Piektdien parlaments nolēma, ka 23. novembrī būs referendums par šo jautājumu pēc tam, kad konservatīvās opozīcijas atbalstīta pilsoniskā grupa savāca 40 000 parakstu, kas nepieciešami referenduma izsludināšanai.
Referendumā Slovēnijas pilsoņiem būs jāizlemj, vai spēkā stāsies likums par asistētas pašnāvības legalizēšanu.
Likums dod tiesības neārstējami slimiem pacientiem ar skaidru prātu izdarīt asistētu pašnāvību, ja viņu ciešanas ir nepanesamas un visas ārstēšanas iespējas ir izsmeltas.
Tas arī atļauj asistētu pašnāvību, ja ārstēšana nedod saprātīgas izredzes uz atveseļošanos vai pacienta stāvokļa uzlabošanos, bet ne lai izbeigtu garīgās slimības izraisītas nepanesamas ciešanas.
Pirmajā referendumā, kas notika 2024. gadā, 55% slovēņu atbalstīja asistētu pašnāvību.
Taču valsts tiesību akti ļauj pilsoniskajām grupām, kas savāc vismaz 40 000 pilsoņu parakstu, pieprasīt atkārtotu balsojumu par parlamenta pieņemtajiem likumiem.
Lai iniciatīvas autoriem referendums būtu sekmīgs, lielākajai daļai vēlētāju, kas pārstāv vismaz 20% balsstiesīgo pilsoņu, ir jābalso pret likumu.