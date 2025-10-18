. Aizkraukles promenāde ir daļa no Gābora Betlena laukuma, kas atrodas pilsētas centrā.
Pasaulē
Šodien 06:06
Ungārijas pilsētā atklāta Aizkraukles promenāde
Aizkraukles sadraudzības pilsētā Kiskunhalašā Ungārijā atklāta Aizkraukles promenāde.
Godinot abu pilsētu sadarbības 20. gadadienu, Kiskunhalašas mērs Roberts Fileps kopā ar Aizkraukles novada domes priekšsēdētāju Leonu Līdumu atklāja zīmi, kuru rotā Aizkraukles vārds.
Līdums uzsver, ka sadarbība devusi iespēju īstenot vairākus kopīgus projektus, iepazīt latviešu un ungāru kultūras tradīcijas, gūt vērtīgu pieredzi izglītības un kultūras jomā.
Kiskunhalašas mērs izteica prieku par ilggadējo pilsētu draudzību un cerību, ka partnerība turpināsies vēl vismaz tikpat ilgi. Aizkraukles promenāde ir daļa no Gābora Betlena laukuma, kas atrodas pilsētas centrā