Piemaskavas armijas daļā krievu karavīrs šauj pa savējiem, ir upuri
Krievijas galvaspilsētas Maskavas apgabala karaspēka daļā kāds karavīrs sācis šaut pa savējiem, trāpot vairākiem karavīriem. Kā vēsta vietējie mediji, incidents noticis Narofominskas rajonā.
Šāvējs nogalinājis vienu karavīru un ievainojis vairākus citus, pēc tam izdarījis pašnāvību. “REN TV” vēsta, ka viens ievainotais paspējis piezvanīt mātei un pastāstīt par notikušo, bet viņa izsaukusi neatliekamo medicīnisko palīdzību un policiju.
Informāciju par apšaudi apstiprinājusi arī Krievijas Aizsardzības ministrija. Maskavas kara apgabala preses dienests paziņojis, ka karavīrs, pildot uzdevumus novērošanas postenī, “pārkāpis ieroču lietošanas noteikumus” un nāvējoši ievainojis citu karavīru, pēc tam izdarījis pašnāvību.
Sakarā ar notikušo ierosināta krimināllieta, taču netiek norādīts, pēc kāda panta. Apšaudes vietā darbojas Krievijas Gaisa kosmosa spēku galvenās pavēlniecības komisija.
Izdevums "Važnije istorii" norāda, ka Narofominskā atrodas Gaisa desanta karaspēka 106. divīzijas 1182. gvardes artilērijas pulks, Kantemiras tanku divīzijas pulki, Maskavas pretgaisa aizsardzības brigāde un Maskavas jauniesaucamo mācību centri.
"Moscow Times" atgādina, ka pavisam nesen Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņoja par visvērienīgāko rudens iesaukumu pēdējo 9 gadu laikā. Kopumā līdz 31. decembrim plānots iesaukt 135 tūkstošus cilvēku vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Krievijas Aizsardzības ministrija esot solījusi jauniesauktos nesūtīt karot uz Ukrainu.