Itālijā uzspridzināts pazīstama žurnālista Sigfrīdo Ranuči auto
foto: Ekrānuzņēmums
Sprādziens bija tik spēcīgs, ka nodarīja postījumus arī blakus esošajam namam.
Pasaulē

Itālijā uzspridzināts pazīstama žurnālista Sigfrīdo Ranuči auto

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Naktī netālu no Romas bumbas sprādzienā iznīcināta pazīstamā žurnālista Sigfrīdo Ranuči automašīna.

Itālijā uzspridzināts pazīstama žurnālista Sigfrīd...

Par laimi, neviens cilvēks nav nogalināts vai ievainots. Sprādzienā Pomecjā Ranuči auto iznīcināts, bojājumi nodarīti arī otram ģimenes auto un līdzās esošajam namam, paziņoja raidījums "Report", ko pārraida sabiedriskā televīzija RAI.

"Sprādziena spēks bija tik liels, ka tas varēja nogalināt ikvienu, kas tobrīd gāja garām," teikts paziņojumā platformā "X".

Itālijas premjerministre Džordža Meloni par notikušo paudusi nosodījumu, nodēvējot to par "nopietnu iebiedēšanas aktu". "Informācijas brīvība un neatkarība ir mūsu demokrātijas neapstrīdamas vērtības, ko mēs turpināsim aizstāvēt," platformā "X" pauda premjere.

Iekšlietu ministrs Mateo Pjanedozi paziņoja, ka ir devis rīkojumu pastiprināt žurnālista drošības pasākumus "līdz maksimumam". Uzbrukums ir "gļēvs un ārkārtīgi nopietns solis, uzbrukums ne tikai personai, bet arī preses brīvībai un mūsu demokrātijas pamatvērtībām", pauda ministrs.

Tēmas

ItālijaDžordža MeloniRoma

Citi šobrīd lasa