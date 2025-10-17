Itālijā uzspridzināts pazīstama žurnālista Sigfrīdo Ranuči auto
Naktī netālu no Romas bumbas sprādzienā iznīcināta pazīstamā žurnālista Sigfrīdo Ranuči automašīna.
Par laimi, neviens cilvēks nav nogalināts vai ievainots. Sprādzienā Pomecjā Ranuči auto iznīcināts, bojājumi nodarīti arī otram ģimenes auto un līdzās esošajam namam, paziņoja raidījums "Report", ko pārraida sabiedriskā televīzija RAI.
"Sprādziena spēks bija tik liels, ka tas varēja nogalināt ikvienu, kas tobrīd gāja garām," teikts paziņojumā platformā "X".
Itālijas premjerministre Džordža Meloni par notikušo paudusi nosodījumu, nodēvējot to par "nopietnu iebiedēšanas aktu". "Informācijas brīvība un neatkarība ir mūsu demokrātijas neapstrīdamas vērtības, ko mēs turpināsim aizstāvēt," platformā "X" pauda premjere.
Paura in tarda serata a #Pomezia, alle porte di #Roma. Una potente esplosione ha fatto saltare in aria l’auto di Sigfrido #Ranucci, giornalista e conduttore di Report, che ha commentato: “la bomba poteva uccidere”. Distrutta anche l’auto della figlia.#Tg1 Maria D’Elia pic.twitter.com/uoxd0nvkNd— Tg1 (@Tg1Rai) October 17, 2025
Iekšlietu ministrs Mateo Pjanedozi paziņoja, ka ir devis rīkojumu pastiprināt žurnālista drošības pasākumus "līdz maksimumam". Uzbrukums ir "gļēvs un ārkārtīgi nopietns solis, uzbrukums ne tikai personai, bet arī preses brīvībai un mūsu demokrātijas pamatvērtībām", pauda ministrs.