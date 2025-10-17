Krimā pēc dronu trieciena aizdegusies naftas bāze
Naktī uz piektdienu ukraiņi veikuši triecienus Krievijas okupētās Krimas pilsētas Hvardijskes ciema naftas bāzei, ziņo "Telegram" kanāls "Krimskij veter".
Atbilstoši provizoriskajai informācijai noticis trieciens arī munīcijas noliktavai. Simferopolē bija dzirdami vismaz četri skaļi sprādzieni. Aculiecinieki ziņo par dūmu stabiem virs pilsētas. Aculiecinieki publicējuši kadrus, kuros redzams ugunsgrēks naftas bāzē Hvardijskē. Pret rītu degšana kļuvusi spēcīgāka. Biezu dūmu stabs redzams no Simferopoles. Hvardijskes naftas bāze pieder degvielas uzpildes staciju tīklam ATAN.
В окупованому Криму після атаки горить нафтобаза мережі АЗС ATAN, повідомляє Крымский ветер.— Центр журналістських розслідувань (@InvestigatorUa) October 17, 2025
Окупанти заявили, що вночі півострів атакували безпілотники. Гауляйтера Аксенов повідомив про пошкодження кількох електропідстанцій.
У Саках, Євпаторії, Перекопському районі — аварійні… pic.twitter.com/qrKw8vBER9
"Šķiet, ka tagad benzīna un dīzeļdegvielas Krimā kļūs vēl mazāk. "Kedr" ir Krimas lielākā ATAN zīmola degvielas uzpildes staciju tīkla īpašnieks. Tam ir vairāk nekā 100 degvielas uzpildes staciju. Turklāt "Kedr" pieder naftas bāžu tīkls un benzīna autocisternu parks," ziņo "Krimskij veter".