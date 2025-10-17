Krievija septembrī zaudējusi teju 30 tūkstošus karavīru
Septembrī Krievija zaudējusi gandrīz 29 000 karavīru un ievērojamu daudzumu tehnikas, paziņojis Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Pēc viņa teiktā, ienaidniekam pilnībā nepieder stratēģiskā iniciatīva, neraugoties uz to, ka situācija kaujas operāciju rajonos joprojām ir sarežģīta. Atsevišķos frontes posmos ienaidniekam ir nelieli panākumi par milzīgu zaudējumu cenu, sacīja Sirskis.
"Septembrī vien okupantu zaudējumi sasniedza gandrīz 29 000 karavīru, tika iznīcināti un bojāti 70 tanki, 65 bruņumašīnas, vairāk nekā 1050 artilērijas sistēmas, sešas daudzraķešu palaišanas iekārtas un cita tehnika. Kopš gada sākuma gūstā nonākuši 2060 Krievijas Federācijas karavīri," teikts Sirska paziņojumā.
Viņš piebilda, ka Ukrainas Aizsardzības spēki ir apturējuši ienaidnieka pavasara-vasaras uzbrukuma kampaņu un turpina izjaukt Kremļa plānus ieņemt svarīgas teritorijas un apdzīvotas vietas, kas netiek īstenoti, tāpēc tiek pastāvīgi pārskatīti un atlikti.
Sirskis pieminēja arī triecienus dziļi Krievijas iekšienē, iznīcinot agresorvalsts militāros mērķus, loģistiku un enerģētikas kompleksu.
"Šī darba rezultāts kļūst arvien jūtamāks Krievijas armijai un ekonomikai. Kopš gada sākuma ir veiksmīgi trāpīts 45 Krievijas degvielas un enerģētikas un militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem. Tā rezultātā kopējā degvielu un smērvielu ražošana Krievijā ir samazinājusies par gandrīz 25%. Katru dienu agresorvalsts zaudē vairāk nekā 46 miljonus ASV dolāru no naftas produktu eksporta samazināšanās. Ienaidnieka aizmugures resursu iznīcināšana ievērojami apgrūtina tā spēju veikt aktīvas kaujas operācijas," norādīja Sirskis.