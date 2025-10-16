MI5 vadītājs Makkalums brīdina: Ķīnas spiegi nepārtraukti apdraud Lielbritāniju
Lielbritānijas izlūkdienesta MI5 vadītājs Kens Makkalums ceturtdien uzsvēra, ka Ķīnas spiegi katru dienu rada nacionālās drošības draudus Lielbritānijai, un paziņoja, ka Lielbritānijas drošības dienesti pagājušajā nedēļā īstenoja operāciju pret Ķīnas draudiem.
Viņš uzsvēra, ka Lielbritānijai ir apņēmīgi jāaizstāv sevi pret Ķīnu, vienlaikus izmantojot iespējas, ko sniedz attiecības ar Pekinu. Un valdības ministriem pēc konsultācijām ar ekspertiem ir jāizlemj, kur ir līdzsvars, viņš piebilda.
"Lielbritānijas un Ķīnas attiecības pēc savas dabas ir sarežģītas, bet MI5 loma nav. Mēs atklājam un stingri vēršamies pret darbībām, kas apdraud valsts drošību," runā MI5 Londonas štābā norādīja Makkalums.
Viņš atgādināja par Ķīnas kiberspiegošanas mēģinājumiem, tehnoloģiju zagšanu, slepeno jaukšanos Lielbritānijas sabiedriskajos procesos un oponentu vajāšanu un iebiedēšanu.
Makkalums arī pauda vilšanos par lietas izbeigšanu pret diviem spiegošanā aizdomās turamajiem.
Prokuratūra septembrī izbeidza lietu pret pētniekiem Kristoferu Kešu un Kristoferu Beriju, secinot, ka valdības sniegtie pierādījumi nepierāda, ka Ķīna apdraud Lielbritānijas nacionālo drošību. Abi vīrieši tika apsūdzēti par slepenas informācijas izpaušanu Ķīnai.
Opozīcijas partijas asi kritizēja premjerministru Kīru Stārmeru par tiesas procesa izgāšanos.
Taču Stārmera birojs paziņoja, ka būtu bijis absurdi, ja viņš būtu iejaucies pēc tam, kad viņam tika paziņots, ka Ķīnas spiegu lieta izjuks. Birojs arī uzsvēra, ka tā ir krimināllieta, kas neatkarīgi jārisina prokuratūrai.