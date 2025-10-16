Par "Ryanair" lidmašīnas piespiedu novirzīšanu Minskā izvirzītas apsūdzības trim Baltkrievijas pilsoņiem
Lietuvas Ģenerālprokuratūra ceturtdien paziņoja, ka ir izbeigusi vietējo pirmstiesas izmeklēšanu saistībā ar to, kad 2021. gadā Īrijas aviokompānijas "Ryanair" Atēnu-Viļņas reisa lidmašīna tika piespiesta nolaisties Minskā, lai Baltkrievijas varasiestādes varētu aizturēt tajā esošo disidentu Ramanu Prataseviču.
Prokuratūra norādīja, ka izmeklēšana turpināsies Polijā. "Lietuvas un Polijas kopīgā izmeklēšanas grupa ir nolēmusi, ka pirmstiesas izmeklēšana un atbildīgo personu kriminālvajāšana tiks turpināta Polijā," paziņoja Lietuvas Ģenerālprokuratūra.
Pērn septembrī par aizdomās turētajiem izmeklēšanā tika atzīti trīs Baltkrievijas pilsoņi, un tiesa Varšavā deva rīkojumu par visu aizdomās turēto apcietināšanu.
Polijas prokuratūra izvirzīja apsūdzības trim Baltkrievijas pilsoņiem, kuri incidenta laikā ieņēma augstus amatus valsts drošības un aeronavigācijas jomā.
Jau vēstīts, ka 2021. gada 23. maijā Baltkrievijas varasiestādes piespieda "Ryanair" lidmašīnu nolaisties Minskā, apgalvojot, ka ir saņemti draudi par spridzekli lidmašīnā.
Lidmašīnas pasažieru vidū bija opozīcijas "Telegram" kanāla "Nexta" izveidotājs Pratasevičs un viņa draudzene Sofija Sapega. Pēc lidmašīnas nosēšanās viņi abi tika aizturēti.
Citi pasažieri vairākas stundas tika turēti lidostas teritorijā, ko apsargāja bruņoti policisti. Pēc gandrīz astoņām stundām lidmašīnai beidzot tika atļauts pacelties un atgriezties Viļņā.
Pēc šī incidenta ES, Lielbritānija un ASV noteica Baltkrievijai jaunas sankcijas.