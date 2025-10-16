ASV panāk Indijas atkāpšanos no Krievijas naftas tirgus
Indija ir pakļāvusies ASV prasībai un vairs negrib pirkt naftu no Krievijas, trešdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Es biju neapmierināts ar to, ka Indija pirka [Krievijas] naftu, un [Indijas premjerministrs Narendra Modi] man šodien apliecināja, ka viņi nepirks naftu no Krievijas," Baltajā namā paziņoja Tramps.
ASV augustā noteica lielus muitas tarifus Indijai par to, ka šī valsts pērk energoresursus no Krievijas. ASV grib panākt šīs tirdzniecības apturēšanu, lai ekonomiski vājinātu Krieviju un ietekmētu Maskavas spējas finansēt karu pret Ukrainu.
Krievija ir atkarīga no naftas un gāzes ieņēmumiem, kas ir svarīgs avots kara finansēšanai, kurš pilnā mērogā notiek jau trīsarpus gadus.
Tramps sacīja, ka Indijas lēmums izbeigt naftas pirkšanu no Krievijas ir svarīgs solis un "process drīz tiks pabeigts". "Tagad man jāpanāk, lai to pašu izdarītu Ķīna," viņš piebilda.
Indija ir vienīgā Krievijas tirdzniecības partnere, pret kuru vēl tiek vērstas ASV sankcijas saistībā ar karu Ukrainā. ASV noteica 25% papildu tarifu Indijas precēm, mēģinot panākt, lai Krievija iesaistītos sarunās par kara izbeigšanu.
Tramps pēdējās nedēļās ir pieņēmis labvēlīgāku attieksmi pret Indiju un sacījis, ka viņš atsāks sarunas ar šo valsti par tirdzniecības attiecībām. Viņš arī nosaucis Modi par "ļoti labu draugu".