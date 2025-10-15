Itālijas tiesa aptur "Nord Stream" lietā aizturētā ukraiņa izdošanu Vācijai
Itālijas augstākā tiesa apturējusi Ukrainas pilsoņa Serhija K., kas tiek turēts aizdomās gāzesvada "Nord Stream" sabotāžas organizēšanu, izdošanu Vācijai, trešdien aģentūrai DPA apliecināja aizdomās turamā advokāts.
Kasācijas tiesa Romā negaidīti atcēlusi zemākas instances tiesas lēmumu. Tagad lieta tiks nodota atpakaļ citai tiesai, kas pieņems jaunu lēmumu.
Aizdomās turamais Serhijs K. tika aizturēts augusta beigās, kad bija atvaļinājumā kopā ar ģimeni. Vācijas prokurori apsūdz 49 gadus veco vīrieti par sprādziena izraisīšanu un pretkonstitucionālu sabotāžu.
2022. gada septembra beigās gāzesvadus "Nord Stream" sabojāja vairāki sprādzieni.
"Nord Stream 1" iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā.
Savukārt "Nord Stream 2" vēl nebija nodots ekspluatācijā, ko arī aizkavēja Krievijas agresija pret Ukrainu.
Virkne Eiropas politiķu, īpaši Austrumeiropā, ir norādījuši, ka "Nord Stream" no Krievijas agresijai pakļautās Ukrainas viedokļa ir leģitīms militārs mērķis.
Tādējādi Vācijas centieni uzsākt iespējamo ukraiņu diversantu tiesisko vajāšanu varētu nostādīt Berlīni visai delikātā un nepatīkamā situācijā.