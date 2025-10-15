ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Vakar 23:43
Pīta Hegseta lidmašīna veic ārkārtas nosēšanos Lielbritānijā
Lidmašīna ar ASV aizsardzības ministru Pītu Hegsetu trešdien bija spiesta veikt ārkārtas nosēšanos Lielbritānijā, jo lidmašīnas vējstiklā radās plaisa.
Hegsets atgriezās ASV no NATO aizsardzības ministru sanāksmes Briselē, kad viņa lidmašīna veica neplānotu nosēšanos kādā vārdā nenosauktā lidostā Lielbritānijā, paziņoja viņa preses pārstāvis.
"Lidmašīna nolaidās, pamatojoties uz standarta procedūrām, un visi lidmašīnā esošie, tostarp ministrs Hegsets, ir drošībā," sociālajos tīklos paziņoja Pentagona pārstāvis Šons Pērnels.
"Viss kārtībā. Paldies Dievam. Turpināt misiju!" Hegsets publicēja atbildi.
NATO sanāksmē Hegsets aicināja dalībvalstis sniegt lielāku militāro palīdzību Ukrainai tās cīņā pret Krievijas iebrukumu.