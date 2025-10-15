Vučičs piedāvā Krievijai izpirkt tās daļu Serbijas naftas kompānijā, kurai piemērotas ASV sankcijas. Maskava “nav pārāk ieinteresēta”
Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs piedāvājis izpirkt Krievijai piederošo daļu uzņēmumā "Naftas industrija Serbijā" (NIS). Tā ir lielākā enerģētikas kompānija valstī, kura nonākusi ASV sankciju sarakstā.
Kopumā 56,15% NIS akciju pieder Krievijas uzņēmumiem "Gazprom Neft" un "Gazprom". Tikšanās laikā ar Krievijas delegāciju, kuras sastāvā bija "Gazprom Neft" vadītājs Aleksandrs Djukovs, un Krievijas enerģētikas ministra vietnieks Pāvels Sorokins, Vučičs izteica piedāvājumu izpirkt Krievijas daļas un atdot tās atpakaļ, kad "situācija starptautiskajā līmenī normalizēsies", raksta Serbijas mediji, ziņo medijs "Meduza".
Tomēr, kā vēsta laikraksts, Maskava nav īpaši ieinteresēta šādā risinājumā un uzskata, ka pieņemamāka būtu savas daļas pārdot, piemēram, ASV.
Preses konferencē kopā ar Eiropas Komisijas prezidenti Urzulu fon der Leienu Vučičs paziņoja, ka Serbija nemēģina atrast potenciālos pircējus, jo tai nepieder uzņēmums. "Mēs neesam komunisti," viņš piebilda, norādot, ka Krievijas pārstāvji "saprot Belgradas nostāju".
ASV jau vairākus mēnešus draudēja ar sankcijām pret NIS, taču tās vairākkārt atliktas. 9. oktobrī ierobežojumi tomēr stājās spēkā, un Serbijai šoreiz neizdevās panākt, lai sankcijas atkal atliktu. Pēc tam Vučičs paziņoja, ka Belgrada gaida Maskavas reakciju. Viņš norādīja, ka "šīs sankcijas izjutīs visi iedzīvotāji" un piebilda, ka bez papildu piegādēm NIS varēs darboties līdz 1. novembrim, bet degvielas deficīts nav gaidāms līdz Jaunajam gadam.