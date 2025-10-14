Tramps: ASV izlems par risinājumu Tuvo Austrumu konfliktā, saskaņojot to ar sabiedrotajiem
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien izteicies, ja viņš būs tas, kurš izlems, kāds būs ilgtermiņa risinājums Izraēlas un palestīniešu konfliktam.
Tramps un citi vidutāji pirmdien Šarm eš Šeihā parakstīja deklarāciju par Izraēlas un palestīniešu teroristu grupējuma "Hamas" karadarbības izbeigšanu Gazas joslā.
Komentējot gadiem ilgo Tuvo Austrumu konfliktu, ASV prezidents norādīja, ka daudziem cilvēkiem patīk vienas valsts risinājums, bet citiem patīk divu valstu risinājums. "Es pieņemšu tādu lēmumu, kāds, manuprāt, ir pareizs, bet es to saskaņošu ar citām valstīm," žurnālistiem prezidenta lidmašīnā paziņoja Tramps.
Aptuveni trīs ceturtdaļas no 193 ANO dalībvalstīm atzīst Palestīnas valsti, ko 1988. gadā proklamēja palestīniešu trimdas vadība.
ASV, kas ir Izraēlas tuvākā sabiedrotā, pagājušajā mēnesī kritizēja sabiedroto, tostarp Lielbritānijas un Kanādas, lēmumu atzīt Palestīnas valsti.