Vai atgriezušies "mežonīgie rietumi"? Floridā turpmāk būs atļauts uz ielas atklāti demonstrēt ieročus
Floridas Pirmā apgabala apelācijas tiesa atzinusi, ka 1987. gada ASV pieņemtais likums, kas aizliedza atklāti demonstrēt ieročus publiskās vietās, pārkāpj konstitūcijas Otro grozījumu. Un līdz ar to Floridas iedzīvotājiem turmpāk būs atļauts atklāti uz ielas nēsāt šaujamieročus.
Lēmums tapa saistībā ar gadījumu Pensakolā, kur 2022. gadā tika arestēts kāds vīrietis, kurš nostājās uz gājēju pārejas ar ieroci makstī un rokās vicināja ASV konstitūcijas kopiju. Pēc apelācijas tiesas sprieduma daudzi šerifi paziņojuši, ka turpmāk vairs nearestēs cilvēkus, kuri publiski redzami ar ieročiem.
Aktīvisti, kas iestājas par stingrāku ieroču regulāciju ASV salīdzinājuši Floridu ar mežonīgajiem rietumiem, norādot, ka šis lēmums izraisīs haosu sabiedrībā. “Atklāta ieroču nēsāšana saasinās spriedzi sabiedrībā, ekstrēmisti to izmantos kā iebiedēšanas taktiku un šis lēmums ieviesīs neskaidrības krīzes brīžos, kas apgrūtinās tiesībaizsardzības iestāžu darbu,” norāda advokātu grupas “Everytown for Gun Safety” pārstāvis Niks Suplina. "Ja lielāks ieroču skaits palielinātu drošību, Amerika būtu drošākā valsts pasaulē. Tā vietā, pateicoties vājiem ieroču likumiem, ASV ar ieročiem tiek pastrādātas 26 reizes vairāk slepkavības nekā citviet".
Tikmēr organizācija "Gun Owners of America" paudusi pilnīgu atbalstu tiesas lēmumam. Tomēr arī ieroču lietošanas atbalstītāji norāda, ka pieņemtais lēmums līdz galam nav saprotams, jo Floridā pastāv citi saistošie ieroču likumi, kas aizliec ieročus nēsāt atsevišķās vietās, piemēram, skolu, slimnīcu, tiesas ēku, bāru, vai pilsētu un apgabalu iestāžu tuvumā. Tāpat uzņēmumiem un privātpersonām ir tiesības aizliegt ieroču nēsāšanu sev piederošā teritorijā.
Tikmēr ieroču lietošanas aizstāvju grupa "Florida Carry Inc" aicina ieroču īpašniekus ievērot piesardzību un automātiski nepieņemt, ka lēmums atļauj neierobežotu ieroču nēsāšanu visur, neskatoties uz Floridas ģenerālprokurora Džeimsa Utmeiera paziņojumiem. “Mēs ieteiktu cilvēkiem ievērot pašreizējo aizliegto vietu sarakstu... Būs īss periods, kurā acīmredzami likumi nebūs panākuši tiesas lēmumus," norāda organizācijas pārstāvis Šons Karanna.
Ne republikāņu Senāta prezidents Bens Albrittons, ne Floridas Pārstāvju palātas spīkers Daniels Peress līdz šim nav snieguši publiskus paziņojumus par pieņemto tiesas lēmumu.