SBU aizturējis personu, kas pēc Krievijas pavēles gatavoja teroraktu Zaporižjā
Ukrainas Drošības dienests (SBU) auzturējis 37 gadus vecu Ukrainas pilsoni, kurš Krievijas uzdevumā grasījās izvietot Zaporižjas centrā pašizgatavotu spridzekli.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizdomās turētais bija plānojis novietot spridzekli netālu no kādas no cilvēku masveida pulcēšanās vietām un par to ziņot Krievijas kuratoram. Okupanti plānoja aktivizēt spridzekli attālināti laikā, kad konkrētajā vietā pulcētos lielākais vietējo iedzīvotāju skaits.
SBU darbinieki laicīgi atklāja ienaidnieka nodomus un aizturēja aģentu, kamēr tas gatavoja spridzekli terorakta veikšanai. Saskaņā ar lietas materiāliem aizdomās turētais ir 37 gadus vecs Ukrainas pilsonis, kurš dezertēja no militārās vienības un slēpās Kijivā.
Būdams galvaspilsētā, viņš sāka meklēt „vieglu peļņu”, ko piedāvāja tērzēšanas vietnes "Telegram" kanāli, un tur viņš nonāca Krievijas izlūkdienestu uzmanības lokā. Pēc savervēšanas kurators viņam uzdeva „verifikācijas” uzdevumu: izsekot Ukrainas kontrolpunktus un Aizsardzības spēku pastāvīgās dislokācijas vietu Kijivā.
Vēlāk okupanti nosūtīja viņu uz Zaporižju, kur aizdomās turētais īrēja dzīvokli un iegādājās materiālus spridzekļa izgatavošanai. Mājās veiktās kratīšanas laikā pie viņa tika atrastas spridzekļa izgatavošanai nepieciešamās detaļas un neliela kamera, kas viņam bija jāinstalē netālu no plānotā terorakta vietas, lai fiksētu tā sekas.
Balstoties uz savākto pierādījumu materiāliem, vīrietis tika aizturēts pēc vairākiem Ukrainas Kriminālkodeksa pantiem: par valsts nodevību kara apstākļos; dezertēšanu kara apstākļos; nelegālu sprāgstvielu apriti; nelegālu sprāgstvielu vai spridzekļu izgatavošanu.
Aizdomās turētais atrodas apcietinājumā bez iespējas tikt atbrīvotam pret drošības naudu un viņam par nodarīto draud mūža ieslodzījums un īpašuma konfiskācija.