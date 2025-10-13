Zelenskim Vašingtonā paredzēta tikšanās ar Trampu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis grasās šonedēļ doties uz Vašingtonu, lai ar ASV prezidentu Donaldu Trampu apspriestu pretgaisa aizsardzību un iespējas palielināt spiedienu uz Krieviju.
Zelenskis paziņoja, ka pievienosies Ukrainas delegācijai, kas Vašingtonā ved sarunas ar ASV politiķiem un uzņēmumiem, un cer, ka viņa tikšanās ar Trampu notiks jau piektdien.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka viņš nedēļas nogalē divreiz sazvanījies ar Trampu un pārrunājis problēmas, kas saistītas ar Krievijas uzbrukumiem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, un situāciju kaujas laukā. "Mēs pārrunājām vairākus delikātus jautājumus," atklāja Zelenskis, vienlaikus uzsverot, ka ar šīm sarunām nepietiek, lai gan tās bija saturīgas.
Viņš atklāja, ka Ukrainas delegācijā, kas jau devusies uz ASV, ir premjerministre Jūlija Sviridenko, prezidenta biroja un nacionālās drošības padomes vadītāji, kā arī diplomāti.
Zelenskis norādīja, ka ASV viņš plāno tikties ar senatoriem, kongresmeņiem un militāro uzņēmumu pārstāvjiem. "Galvenie temati ir pretgaisa aizsardzība un mūsu iespējas (..) izdarīt spiedienu uz Krieviju," viņš atklāja.