Saskaņā ar pamiera vienošanos “Hamas” sākusi atbrīvot ķīlniekus
Palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamas" saskaņā ar pamiera vienošanos pirmdienas rītā sāka atbrīvot vēl atlikušos ķīlniekus, kurus tas sagrāba uzbrukumā Izraēlai pirms diviem gadiem.
Izraēlas mediji ziņo, ka jau atbrīvoti septiņi ķīlnieki, kas nodoti Sarkanajam Krustam. Pēc tam Sarkanais Krists tos nodevis Izraēlas armijai. Paredzēts, ka pirmdien tiks atbrīvoti visi 20 ķīlnieki.
Atbrīvotie tiks aizvesti uz armijas bāzi Reimā, Izraēlas dienvidos, kur tiks veikta viņu veselības pārbaude. Viņi varēs tikties ar ģimenes locekļiem, bet pēc tam tiks nogādāti slimnīcās.
In Israel tens of thousands are already out in the streets to experience the return of the hostages, together. pic.twitter.com/Dc36YuGmzO— Israel News Pulse (@israelnewspulse) October 13, 2025
Kā zināms, Izraēla pagājušajā nedēļā paziņojusi, ka "visas puses" Ēģiptē ir parakstījušas Izraēlas un "Hamas" miera plāna pirmā posma galīgo projektu. Netanjahu birojs piektdienas rītā paziņoja, ka valdība ir "apstiprinājusi ietvaru visu ķīlnieku - gan dzīvo, gan mirušo - atbrīvošanai".
Pēc pamiera stāšanās spēkā "armija pārvietosies uz dzelteno līniju, kā norādīts kartēs, un tad pēc šī 24 stundu perioda sāksies 72 stundu laika periods, kurā visi mūsu ķīlnieki tiks nogādāti atpakaļ Izraēlā," ceturtdien sacīja valdības preses pārstāve.
Paredzēts, ka pirmajā fāzē "Hamās" atbrīvos visus ķīlniekus un Izraēla atvilks savu karaspēku uz līniju, par kuru panākta vienošanās. Gazas joslā kaujinieku gūstā vēl atrodas 48 ķīlnieki, un Izraēla ir ziņojusi, ka 20 no viņiem vēl ir dzīvi.
"Hamas" paziņoja, ka vēl dzīvie ķīlnieki tiks apmainīti pret aptuveni 2000 palestīniešu cietumniekiem un šī apmaiņa notiks vienošanās īstenošanas pirmajās 72 stundās.