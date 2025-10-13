Meksiku pārņēmuši postoši plūdi: vismaz 47 bojāgājušie un desmitiem pazudušo
Meksikā spēcīgo lietusgāžu izraisītos plūdos un zemes nogruvumos gājuši bojā vismaz 47 cilvēki, bet vēl 38 pazuduši, svētdien pavēstīja varasiestādes.
Aptuveni 260 pilsētas nošķirtas no ārpasaules. Plūdos sapostīti daudzi ceļi un tilti. Desmitiem tūkstošu cilvēku bija palikuši bez elektrības. Meteorologi brīdina, ka lietus turpināsies. Pastāv arī jaunu zemes nogruvumu risks.
Vissmagāk cietušās teritorijas ir Verakrusas, Idalgo, Pueblas, Keretaro un Sanluisas Potosi štatos valsts austrumos un centrālajā daļā. Visvairāk bojāgājušo ir Verakrusā un Idalgo, bet nāves gadījumi apstiprināti arī Pueblā un Keretaro. Sanluisā Potosi nodarīti plaši postījumi, bet upuru cilvēku vidū tur nav.
Meksikā tuvojas beigām ikgadējā lietus sezona, kas ilgst aptuveni sešus mēnešus un parasti beidzas novembra sākumā.
Spēcīgās lietusgāzes pēdējās dienās cita starpā izraisīja tropiskie cikloni "Priscilla" un "Raymond" Klusajā okeānā, kā arī laikapstākļi Meksikas līcī.