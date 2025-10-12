Pasaulē
Šodien 19:33
Kārtējā asiņainā apšaude ASV: šoreiz vairāki nogalinātie Dienvidkarolīnas bārā
Apšaudē Dienvidkarolīnā bārā svētdien nogalināti četri cilvēki, bet vismaz 20 guvuši ievainojumus, paziņojis Boforta apgabala šerifa birojs.
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 12, 2025
Mass shooting 4 killed over 18 injured at a bar named Willie’s Bar and Grill in Saint Helena, Island in South Carolina the shooter, started to indiscriminately shooting at a huge crowd in gathering they are still investigating as of this morning at least… pic.twitter.com/AlikU7O8pa
Apšaude notikusi agrā svētdienas rītā Svētās Helēnas salas bārā "Willie's Bar and Grill", kad tur atradās vairāki simti cilvēku. Četru ievaino stāvoklis ir kritisks.
Savukārt "ABC News" vēsta, ka pagaidām neviens nav arestēts, kaut gan šerifa birojs veic izmeklēšanu saistībā ar kādu aizdomās turamo.