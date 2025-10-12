Pasaulē

Kārtējā asiņainā apšaude ASV: šoreiz vairāki nogalinātie Dienvidkarolīnas bārā

Apšaudē Dienvidkarolīnā bārā svētdien nogalināti četri cilvēki, bet vismaz 20 guvuši ievainojumus, paziņojis Boforta apgabala šerifa birojs.

Apšaude notikusi agrā svētdienas rītā Svētās Helēnas salas bārā "Willie's Bar and Grill", kad tur atradās vairāki simti cilvēku. Četru ievaino stāvoklis ir kritisks.

Savukārt "ABC News" vēsta, ka pagaidām neviens nav arestēts, kaut gan šerifa birojs veic izmeklēšanu saistībā ar kādu aizdomās turamo.

