VIDEO: Meksikā plūdi aizskalo mašīnas un mājas, paņemot daudzu cilvēku dzīvības
Meksikā stipru lietusgāžu dēļ šonedēļ gājuši bojā vismaz 23 cilvēki, piektdien paziņoja varas iestādes.
Civilās aizsardzības iestādes ziņoja par intensīvām lietavām 31 no 32 Meksikas štatiem. Tās vissmagāk skārušas Verakrusas štatu valsts austrumos, Keretaro un Idalgo štatus valsts centrālajā daļā, un Sanluisas Potosi štatu valsts ziemeļos.
Idalgo štatā ziņots par 16 nāves gadījumiem un 1000 bojātām mājām.
Pueblas štatā reģistrēti pieci nāves gadījumi, bet vēl 11 cilvēku liktenis nav zināms.
Verakrusas štatā gājis bojā viens nepilngadīgais, bet Keretaro štatā - viens policists.
"Mēs strādājam, lai atbalstītu iedzīvotājus, atkal atvērtu ceļus un atjaunotu energoapgādi," platformā "X" paziņoja valsts prezidente Klaudija Šeinbauma pēc tikšanās ar vietējām amatpersonām un savas valdības locekļiem.
Armija palīdzēs sadalīt palīdzību stihijas skartajos rajonos.