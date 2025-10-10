Izraēlas armija paziņo par pamiera stāšanos spēkā Gazas joslā
Piektdien Gazas joslā stājās spēkā pamiers starp Izraēlu un teroristu grupējumu "Hamas", paziņoja Izraēlas armija Dažas stundas pirms šī paziņojuma Izraēlas valdība apstiprināja vienošanos par kauju pārtraukšanu un atlikušo ķīlnieku apmaiņu pret palestīniešu cietumniekiem.
Desmitiem tūkstošu cilvēku, kas no rīta bija sapulcējušies Vadi Gazā, Gazas joslas centrālajā daļā, pēc armijas paziņojuma sāka doties uz ziemeļiem. Pirms tam palestīnieši vēstīja par spēcīgu apšaudi dažās Gazas joslas daļās visu piektdienas rītu, taču pēc tam vairs nav ziņots par ievērojamiem apšaudēm.
Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu biroja īsā paziņojumā teikts, ka ministru kabinets apstiprinājis ķīlnieku atbrīvošanas darījuma "aprises", nepieminot citus plāna aspektus, kas ir pretrunīgāki.
Izraēla sākusi atvilkt armiju uz saskaņotajām izvietošanas līnijām, paziņoja bruņotie spēki.
Izraēlas drošības dienesta amatpersona, kas vēlējās palikt anonimitāti, ņemot vērā atkāpšanās sensitivitāti, sacīja, ka armija jaunajās pozīcijās kontrolēs aptuveni 50% Gazas joslas.