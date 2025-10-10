Filipīnas satricinājusi 7,6 magnitūdu zemestrīce - divi bojāgājušie
Zemestrīcē Filipīnu dienvidos piektdien gājuši bojā vismaz divi cilvēki, bojātas daudzas ēkas, to vidū slimnīca un skolas, un vietām pārtraukta elektroapgāde.
Cunami draudu dēļ tika piekrastes apgabalos notika cilvēku evakuācija, taču vēlāk cunami trauksme tika atsaukta.
Filipīnu Austrumdavao provinci šorīt satricināja spēcīga zemestrīce, kuras epicentrs atradās jūrā aptuveni 43 kilometrus uz austrumiem no Manajas, bet hipocentrs bija 23 kilometru dziļumā. Sākotnēji tika ziņots, ka zemestrīce bija 7,6 magnitūdas stipra, bet vēlāk tika precizēts, ka tās stiprums bija 7,4 magnitūdas.
Filipīnu prezidents Ferdinands Markoss norādīja, ka zemestrīces postījumi vēl tiek novērtēti. Iepriekš Filipīnu Vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts norādīja, ka sagaida postījumus un pēcgrūdienus. No zemestrīcē bojātās slimnīcas tika evakuēti aptuveni 250 pacienti, kas pagaidām tiks izmitināti teltīs. Zemestrīcē radušās plaisas arī starptautiskās lidostas ēkā Davao, taču lidosta turpina darbu un avioreisi nav atcelti.
Austrumdavao provincē slimnīcā tika nogādāti vismaz 50 vidusskolēni, kuri zemestrīces laikā guva nobrāzumus vai citas vieglas traumas.