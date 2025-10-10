Tramps: "Mēs nesamazināsim ASV karavīru skaitu Eiropā"
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien solīja nesamazināt Eiropā dislocēto amerikāņu karavīru skaitu.
"Kā jūs zināt, mums Eiropā ir daudz karavīru, un, iespējams, mēs tos nedaudz pārvietosim, bet kopumā nē, mēs visu atstāsim aptuveni tā, kā ir," aģentūra "Reuters" citē Trampa teikto žurnālistiem, Baltajā namā tiekoties ar Somijas prezidentu Aleksandru Stubu.
Kopš Tramps janvārī stājās prezidenta amatā, izskanējušas bažas, ka varētu tikt samazināts Eiropā izvietoto ASV karavīru skaits.
ASV prezidentam tika jautāts vai viņš aizstāvētu Somiju gadījumā, ja Krievija uzbruktu.
"Jā, es to darītu," atbildēja Tramps. "Tā ir NATO dalībvalsts, tie ir lieliski cilvēki, bet es nedomāju, ka tas notiks... Jums ir ļoti spēcīga armija, viena no labākajām. Un, protams, mēs būsim tur, lai palīdzētu."
Kad viņam jautāja, kā tieši viņš aizstāvētu Somiju, Tramps atbildēja: “Enerģiski.”
Somijas prezidents Aleksandrs Stubs teica, ka, viņaprāt, panākt pamieru starp Krieviju un Ukrainu būs Trampa nākamais galvenais diplomātiskais uzdevums pēc plānotā Izraēlas un Gazas pamiera tuvākajās dienās.
“Ukraina būs prezidenta Donalda Trampa nākamais miera līgums,” teica Stubs, piebilstot, ka “protams, šim līgumam ir jābūt stabilam, un es esmu pārliecināts, ka tāds tas būs, jo visi stimuli tam ir klāt.”