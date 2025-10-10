Izraēla un "Hamas" vienojas par ķīlnieku atbrīvošanu
Izraēlas valdībai ir apstiprinājusi vienošanos ar palestīniešu teroristu grupējumu "Hamas" par ķīlnieku atbrīvošanu, piektdienas rītā paziņoja premjerministra Benjamina Netanjahu birojs.
Izraēla ceturtdien bija paziņojusi, ka "visas puses" Ēģiptē ir parakstījušas Izraēlas un "Hamas" miera plāna pirmā posma galīgo projektu. Izraēlas valdības preses pārstāve Šoša Bedrosjana sacīja, ka pamiers stāsies spēkā 24 stundu laikā pēc Izraēlas drošības kabineta sanāksmes, kurā plānots apstiprināt šo plānu.
Netanjahu birojs piektdienas rītā paziņoja, ka valdība ir "apstiprinājusi ietvaru visu ķīlnieku - gan dzīvo, gan mirušo - atbrīvošanai".
Netanjahu sastapās ar pretestību no savu galēji labējo sabiedroto puses. Nacionālās drošības ministrs Itamars Ben Gvirs bija solījis balsot pret šo vienošanos, uzskatot, ka Izraēla maksās "nepanesami smagu cenu", apmaiņā pret ķīlniekiem atbrīvojot simtiem palestīniešu cietumnieku.
Pēc pamiera stāšanās spēkā "armija pārvietosies uz dzelteno līniju, kā norādīts kartēs, un tad pēc šī 24 stundu perioda sāksies 72 stundu laika periods, kurā visi mūsu ķīlnieki tiks nogādāti atpakaļ Izraēlā," ceturtdien sacīja valdības preses pārstāve.
Paredzēts, ka pirmajā fāzē "Hamas" atbrīvos visus ķīlniekus un Izraēla atvilks savu karaspēku uz līniju, par kuru panākta vienošanās. Gazas joslā kaujinieku gūstā vēl atrodas 48 ķīlnieki, un Izraēla ir ziņojusi, ka 20 no viņiem vēl ir dzīvi.
"Hamas" paziņoja, ka vēl dzīvie ķīlnieki tiks apmainīti pret aptuveni 2000 palestīniešu cietumniekiem un šī apmaiņa notiks vienošanās īstenošanas pirmajās 72 stundās.
Neraugoties uz prieku par šo vienošanos, vēl nav atrisināti daudzi jautājumi Donalda Trampa ierosinātajā miera plānā, tai skaitā par "Hamas" atbruņošanos, ko grupējums noraida.
Tramps ir sacījis, ka "Hamas" atbruņošanās jautājums tiks risināts miera plāna otrajā posmā.