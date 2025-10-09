Izraēlas prezidents: svētdien gaidām Trampu Jeruzalemē
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien tiek gaidīts Jeruzalemē, ceturtdien paziņoja Izraēlas prezidenta birojs, ar šo vēsti nākot klajā pēc Trampa paziņojuma, ka Izraēla un palestīniešu teroristu grupējums "Hamās" vienojušies par pamieru Gazas joslā un ķīlnieku atbrīvošanu.
Tramps jau trešdien sacīja, ka, visticamāk, svētdien dosies uz Jeruzalemi, savukārt ceturtdien pauda, ka centīsies doties uz Ēģipti, lai piedalītos Gazas pamiera vienošanās parakstīšanas pasākumā.
Svētdien Izraēlas prezidenta rezidencē Jeruzalemē plānotais pasākums atcelts, "ņemot vērā gaidāmo ķīlnieku atbrīvošanu un gaidāmo ASV prezidenta Donalda Trampa vizīti Izraēlā," teikts Izraēlas prezidenta Ichaka Hercoga biroja ceturtdien izplatītajā paziņojumā. "Lēmums pieņemts saistībā ar gaidāmajiem ierobežojumiem drošības apsvērumu dēļ Jeruzalemē saistībā ar vizīti un vēsturiskajiem notikumiem, kas risināsies tuvākajās dienās," teikts paziņojumā.
Savukārt pats Tramps ceturtdien paziņoja, ka centīsies doties uz Ēģipti uz Izraēlas un "Hamas" Gazas joslas pamiera vienošanās parakstīšanas pasākumu. "Es mēģināšu doties uz turieni. Mēs mēģināsim tur nokļūt, un mēs strādājam pie norises laika, precīza norises laika," Tramps sacīja valdības sanāksmē. "Mēs dosimies uz Ēģipti, kur mums būs parakstīšana, papildu parakstīšana, un mums jau ir bijusi parakstīšana," pauda ASV prezidents.
Gazas joslā gūstā turētie ķīlnieki tiks atbrīvoti "pirmdien vai otrdien", sacīja Tramps, piebilstot, ka vienošanās ir "izbeigusi karu Gazā". Tramps trešdien platformā "Truth Social" paziņoja, ka Izraēla un "Hamas" sarunās Ēģiptes kūrortā Šarm eš Šeihā ir vienojušies par Gazas miera plāna pirmo fāzi.
Paredzēts, ka pirmajā fāzē "Hamas" atbrīvos visus ķīlniekus un Izraēla atvilks savu karaspēku uz līniju, par kuru panākta vienošanās, pavēstīja Tramps.
"Hamas" paziņoja, ka vēl dzīvie ķīlnieki tiks apmainīti pret aptuveni 2000 palestīniešu cietumnieku un šī apmaiņa notiks vienošanās īstenošanas pirmajās 72 stundās.