Izraēla negrasās atbrīvot jau 23 gadus aiz restēm sēdošo palestīniešu līderi Marvanu Barguti
Gazas joslas pamiera vienošanās ietvaros Izraēla palestīniešu līderi Marvanu Barguti no cietuma neatbrīvos, ceturtdien pavēstīja Izraēlas valdības preses sekretāre Šoša Bedrosjana. Atbildot uz žurnālista jautājumu, vai Izraēla piekritusi atbrīvot Barguti, kas ir viens no prominentākajiem palestīniešu ieslodzītajiem, Bedrosjana brīfingā sacīja: "Šobrīd es varu jums pateikt, ka viņš netiks atbrīvots."
Barguti ir palestīniešu pašpārvaldes prezidenta Mahmuda Abasa vadītās kustības "Fatah" biedrs, un viņa atbrīvošanu sarunu gaitā ar Izraēlu centās panāk teroristu grupējums "Hamas" - "Fatah" sāncenši, vēsta Ēģiptes mediji. Jāpiebilst, ka Barguti bija viens no pirmās un otrās palestīniešu intifādas vadītājiem, Izraēlas specvienība viņu notvēra 2002. gadā, bet 2004. gadā Izraēlas tiesa viņam piesprieda piecus mūža ieslodzījumus par 5 cilvēku nogalināšanu palestīniešu terora aktos un 40 gadu ieslodzījumu par slepkavības mēģinājumu.
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien platformā "Truth Social" paziņoja, ka Izraēla un "Hamas" sarunās Ēģiptes kūrortā Šarm eš Šeihā ir vienojušās par Gazas miera plāna pirmo fāzi.
Paredzēts, ka pirmajā fāzē "Hamas" atbrīvos visus ķīlniekus un Izraēla atvilks savu karaspēku uz līniju, par kuru panākta vienošanās, pavēstīja Tramps.
"Hamas" paziņoja, ka vēl dzīvie ķīlnieki tiks apmainīti pret aptuveni 2000 palestīniešu cietumnieku un šī apmaiņa notiks vienošanās īstenošanas pirmajās 72 stundās.