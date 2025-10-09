Izraēla: visi mūsu ķīlnieki, gan dzīvie, gan mirušie, tiks atbrīvoti pēc 72 stundām
Izraēla ceturtdien paziņoja, ka visas puses Ēģiptē ir parakstījušas Izraēlas un teroristu grupējuma "Hamas" miera plāna pirmā posma galīgo projektu. "Šorīt Ēģiptē visas puses parakstīja pirmā posma galīgo projektu, lai atbrīvotu visus ķīlniekus," žurnālistiem sacīja Izraēlas valdības preses pārstāve Šoša Bedrosjana.
"Tagad pirmā fāze ir ļoti skaidra: visi mūsu ķīlnieki, gan dzīvie, gan mirušie, tiks atbrīvoti pēc 72 stundām, kas būs līdz pirmdienai," viņa teica.
Bedrosjana sacīja, ka pamiers stāsies spēkā 24 stundu laikā pēc Izraēlas drošības kabineta sanāksmes, kas paredzēta ceturtdien plkst. 17 pēc Latvijas laika un kurā plānots apstiprināt šo plānu.
"Pēc tam armija pārvietosies uz dzelteno līniju, kā norādīts kartēs, un tad pēc šī 24 stundu perioda sāksies 72 stundu laika periods, kurā visi mūsu ķīlnieki tiks nogādāti atpakaļ Izraēlā," viņa teica. Paredzēts, ka pirmajā fāzē "Hamas" atbrīvos visus ķīlniekus un Izraēla atvilks savu karaspēku uz līniju, par kuru panākta vienošanās.
Gazas joslā teroristu gūstā vēl atrodas 48 ķīlnieki, un Izraēla ir ziņojusi, ka 20 no viņiem vēl ir dzīvi. "Hamas" paziņoja, ka vēl dzīvie ķīlnieki tiks apmainīti pret aptuveni 2000 palestīniešu cietumniekiem un šī apmaiņa notiks vienošanās īstenošanas pirmajās 72 stundās.