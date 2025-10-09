Andrejs Babišs: "Tikko runāju ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski"
Nule notikušo Čehijas parlamenta vēlēšanu uzvarētājs Andrejs Babišs ceturtdien paziņoja, ka viņam bijusi telefonsaruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, un tās gaitā viņš paudis cerību uz drīzām kara beigām Ukrainā.
"Tikko runāju ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, mēs jau esam tikušies trīs reizes, pēdējo reizi 2019. gada novembrī Kijivā," platformā "X" pauda bijušais premjerministrs Babišs, kura vadītā partija "Neapmierināto pilsoņu akcija" (ANO) vēlēšanās sestdien saņēma visvairāk balsu.
"Priecājos, ka viņš ar mani sazinājās un raksturoja patlabanējo situāciju," norādīja ekspremjers.
"Es paudu mūsu atbalstu un vēlmi, lai karš beigtos pēc iespējas ātrāk. Mēs arī vienojāmies - ja viss sanāks veiksmīgi, nākamgad es ieradīšos Ukrainā un mēs visu apspriedīsim klātienē," pauda Babišs.
Populistu partija ANO vēlēšanās sestdien ieguva 35%, nodrošinot 80 no 200 parlamenta vietām. Babišs paudis vēlmi izveidot mazākuma valdību ar divu nelielu partiju atbalstu.
Šī ziņa seko pēc tam, kad trešdien Andrejs Babišs apstiprināja, ka neturpinās finansēt ieroču piegādes Ukrainai. "Mēs nedosim Ukrainai nevienu kronu no mūsu budžeta ieroču iegādei," paziņoja Babišs. "Mums naudas nepietiek Čehijas Republikai."