Andrejs Babišs apstiprinājis, ka neturpinās finansēt ieroču piegādes Ukrainai

Čehijas parlamenta vēlēšanu uzvarētājs un iespējamais nākamais premjerministrs Andrejs Babišs trešdien apstiprinājis, ka neturpinās finansēt ieroču piegādes Ukrainai.

"Mēs nedosim Ukrainai nevienu kronu no mūsu budžeta ieroču iegādei," paziņoja Babišs. "Mums naudas nepietiek Čehijas Republikai."

Viņš norādīja, ka Kijiva saņem miljardiem lielu finansiālo palīdzību caur Eiropas Savienību (ES).

Tajā pašā laikā Babišs norādīja, ka čehu ieroču ražotāji var turpināt eksportu uz Ukrainu.

Viņš arī aicināja NATO pārņemt Čehijas munīcijas iniciatīvu, kuras ietvaros Ukraina saņēmusi aptuveni 3,5 miljonus lielkalibra artilērijas lādiņu, kas iepirkti trešajās valstīs.

