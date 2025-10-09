Tramps apsver iespēju nodot Ukrainai "Tomahawk" raķetes, ziņo ASV vēstnieks
ASV prezidents Donalds Tramps apsver iespēju nodot Ukrainai "Tomahawk" raķetes un piemērot papildu sankcijas Krievijai, uzsvēra ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers, kurš ceturtdien piedalījās drošības un ārpolitikas forumā "Rīgas konference".
Viņš norādīja, ka Tramps ir "personīgi pārliecināts par vajadzību panākt taisnīgu mieru" un ir "cilvēcīgi satriekts par karā kritušo skaitu". Vitakers atzina, ka ASV prezidents redz "jaunu posmu" karā, kurā Ukraina, iespējams, varētu atgūt daļu okupēto teritoriju.
ASV vēstnieks arī akcentēja, ka Vašingtona cieši sadarbojas ar Eiropas partneriem, lai palīdzētu valstīm atteikties no Krievijas energoresursiem. Viņš klāstīja, ka atsevišķi sabiedrotie joprojām pērk Krievijas naftu, izmantojot cauruļvadu sistēmas, taču ASV ar katru no viņiem strādā, lai šī atkarība beigtos pēc iespējas ātrāk.
Viņš norādīja, ka Tramps vēlas, lai NATO būtu ne tikai militāra, bet arī ekonomiska un politiska alianse. Vēstnieks uzsvēra, ka ASV un sabiedrotie palielina spiedienu uz Krieviju, lai piespiestu Vladimiru Putinu sēsties pie sarunu galda.
"Mēs darām daudzas lietas, ko pavasarī vēl nedarījām. Šis spiediens pieaug, un mums ir vēl daudz kāršu, ko izspēlēt," sacīja vēstnieks.
Vitakers uzsvēra, ka mērķis ir "taisnīgs un ilgtspējīgs miers", kurā Ukraina saglabā savu neatkarību un spējas aizsargāties. Pēc viņa paustā, ASV prezidents grib, lai karš beidzas, bet ne uz Ukrainas rēķina.
Latvijas Universitātes Zinātņu mājā no šodienas līdz sestdienai notiks "Rīgas konference". Foruma diskusiju centrā būs NATO nākotne un Eiropas un ASV atbildības sadale, kolektīvās aizsardzības nostiprināšana jaunu draudu priekšā, Ukrainas ilgtermiņa drošība un Krievijas ierobežošana, kā arī Eiropas aizsardzības stiprināšana ar stratēģiskām investīcijām.