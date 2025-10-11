Kruīza kuģu pasažierus brīdina nesekot šai bīstamai tendencei
Kruīza laineru pasažierus brīdina par to, ka nevajadzētu sekot jaunajai "TikTok" tendencei.
Blogeri publicē video, kuros viņi iznes matračus uz kajīšu balkoniem, apgalvojot, ka tā var pastiprināt atpūtas iespaidus un baudīt elpu aizraujošu skatu uz jūru jau pamostoties.
Tomēr kruīza kompāniju pārstāvji uzsver, kāpēc šāda uzvedība nav pieļaujama. Pirmkārt, tas attiecas uz drošību, higiēnu un nepieciešamību cienīt citus pasažierus.
Viens no "TikTok" lietotājiem publicēja video, kurā redzams, kā viņš iznes matraci uz "Carnival Cruise Line" kuģa balkona. Tas izraisīja kritikas vilni komentāros - cilvēki rakstīja, ka matracis kļūs netīrs un mitrs.
Cits pasažieris, kurš, kā tiek apgalvots, aizsāka šo tendenci vēl 2023. gadā, saskārās ar vēl asāku reakciju: interneta grupās, kas veltītas kruīziem, viņa rīcību nosauca par nepieklājīgu, vēsta "Postimees.ee".
"Carnival Cruise Line" pārstāvis Džons Hīlds nesen apstiprināja kompānijas nostāju: "Tas ir aizliegts drošības un higiēnas prasību dēļ, kā arī daudzu citu iemeslu dēļ," viņš rakstīja savā "Facebook" profilā. "Nedrīkst iznest matraci uz balkona. Nedari to."
Pasažieriem arī atgādināja, ka naktī stipra vēja dēļ atvērtas durvis var ar troksni aizcirsties, pamodinot kaimiņus blakus kajītēs. Hīlds aicināja pasažierus būt uzmanīgiem, izvairīties no traumām un domāt par citiem: "Lūdzu, esiet pieklājīgi."