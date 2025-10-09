Urzula fon der Leiena pārliecinoši izturējusi divus Eiroparlamenta uzticības balsojumus
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena un viņas vadītā EK komanda ar pārliecinošu balsu vairākumu izturējusi divus uzticības balsojumus Eiropas Parlamentā (EP).
Balsojumus bija ierosinājusi Eiropas Parlamenta galēji kreiso frakcija, kas pārmet EK Izraēlas armijas rīcības ignorēšanu Gazas joslā, un labējie "Eiropas patrioti", kas nav apmierināti ar EK ekonomikas politiku.
Kā jau tika gaidīts, neviens no abiem priekšlikumiem neieguva nepieciešamās 360 balsis. "Eiropas patriotu" ierosināto priekšlikumu atbalstīja tika 179 EP deputāti, bet 378 balsoja pret to. 37 deputāti no balsošanas atturējās.
Galēji kreiso frakcijas ierosināto priekšlikumu par neuzticības izteikšanu noraidīja 383 deputāti, bet atbalstīji 133. No balsošanas atturējās 78 deputāti.
Jau ziņots, ka jūlijā Leiena ar pārliecinošu balsu vairākumu EP izturēja uzticības balsojumu, ko nacionālkonservatīvie bija ierosinājuši saistībā ar viņas rīcību Covid-19 vakcīnu līgumu lietā. Toreiz 360 deputāti noraidīja priekšlikumu par neuzticības izteikšanu, ko atbalstīja 175.