Sebastjēns Lekornī uzskata, ka Makrons ātri spēs atrast jaunu premjerministru
Pirmdien demisionējušais Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī pēc konsultēšanās ar partiju pārstāvjiem trešdien paziņojis, ka saskata iespēju izejai no politiskās krīzes.
Kā pēc tikšanās ar prezidentu Emanuelu Makronu intervijā sabiedriskās televīzijas kanālam "France 2" pavēstīja Lekornī, viņš informējis prezidentu, ka "parlamenta atlaišanas iespēja kļūst arvien mazticamāka un ka, viņaprāt, situācija ļauj viņam (Makronam) nākamo 48 stundu laikā nozīmēt [jaunu] premjerministru".
Viņš piebilda, ka Makronam jālemj, kuru politisko nometni pārstāvēs nākamais premjerministrs un kāds būs jaunās valdības sastāvs.
Lekornī norādīja, ka esot parlamentārais vairākums, ko veido vairākas frakcijas, tajā skaitā kreisā opozīcija, kas gatavas vienoties par budžetu un stabilitāti, taču ar zināmiem nosacījumiem.
"Tāpēc varu jums teikt, ka, manuprāt, joprojām ir iespējama izeja," no politiskās krīzes, neizsludinot ārkārtas vēlēšanas, uzsvēra līdzšinējais premjers.
Tajā pašā laikā viņš noraidīja iespēju, ka varētu atgriezties valdības vadītāja amatā, ja Makrons uz to aicinātu.
Tikmēr Elizejas pils pavēstījusi, ka no prezidenta trešdien nekādi paziņojumi nav gaidāmi.
Lekornī valdības vadīšana tika uzticēta tikai pirms četrām nedēļām, taču svētdien izsludinātais jaunā kabineta sastāv izsauca asu kritiku visā politiskajā spektrā, un jau pirmdien viņš paziņoja par atkāpšanos.
Taču Makrons uzdeva Lekornī, kas turpina pildīt premjera pienākumus, līdz trešdienas vakaram pabeigt sarunas ar partiju pārstāvjiem, lai atrastu izeju no politiskās krīzes.