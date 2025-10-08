Vācija noraida ideju par ziņojumapmaiņas lietotņu satura monitoringu
Vācija trešdien noraidījusi ierosinājumu Eiropas Savienībā (ES) ieviest ziņojumapmaiņas lietotņu satura monitoringu, lai efektīvāk cīnītos pret bērnu pornogrāfiju.
"Neizprovocētai čatu kontrolei konstitucionālā valstī jābūt tabu," uzsvēra Vācijas tieslietu ministre Stefānija Hūbiga, piebilstot, ka privātu saziņu nedrīkst pakļaut vispārējām aizdomām.
Valstij nevajadzētu piespiest ziņojumapmaiņas lietotnes skenēt ziņojumus, meklējot aizdomīgu saturu vēl pirms tie tiek nosūtīti, norādīja ministre.
"Vācija nepiekritīs šādiem priekšlikumiem ES līmenī," paziņoja Hūbiga, kliedējot minējumus par to, kāda būs Vācijas kanclera Frīdriha Merca valdības nostāja šajā jautājumā.
Priekšlikums, kas tika ierosināts 2022. gadā, dotu varasiestādēm tiesības pārskatīt saturu ziņojumapmaiņas lietotnēs, piemēram, "WhatsApp" un "Signal", apejot šifrēšanu. Lietotnes un datu aizsardzības organizācijas asi kritizējušas šo priekšlikumu.
ES dalībvalstis šodien apspriedīs pretrunīgi vērtēto priekšlikumu vēstnieku līmenī. Ja vienošanās tiks panākta, ES ministri varētu par to balsot jau nākamajā nedēļā. Tam sekotu balsojums Eiropas Parlamentā (EP).
Vācijas Zaļo partijas politiķe Irēne Mihaliča raksturoja šo priekšlikumu kā pamattiesību un pamatbrīvību pārkāpumu, brīdinot, ka mākslīgā intelekta izmantošana nenodrošinās efektīvu aizsardzību pret bērnu pornogrāfiju.
"Pat plānotajām mākslīgā intelekta sistēmām (..) ir ārkārtīgi augsts kļūdu īpatsvars, un tās radītu miljoniem viltus ziņojumu, kas nozīmētu arī milzīgu slogu izmeklēšanas iestādēm," apgalvoja Mihaliča. "Un faktiskie gadījumi, visticamāk, pazustu datu kaudzē," viņa piebilda.