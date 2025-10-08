Bijušais FIB direktors Džeimss Komijs: "Es neesmu vainīgs, bet par stāšanos pretī Trampam ir jāmaksā"
Bijušais ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktors Džeimss Komijs trešdien tiesā noliedzis vainu viņam izvirzītajās kriminālapsūdzības lietā, kurā daudzi saskata ASV prezidenta Donalda Trampa izrēķināšanos ar saviem oponentiem.
64 gadus vecais Komijs pagājušajā mēnesī tika apsūdzēts nepatiesu paziņojumu izteikšanā un tiesvedības traucēšanā saistībā ar viņa veikto izmeklēšanu par to, vai Krievija iejaukusies ASV prezidenta vēlēšanās 2016.gadā, kurās Tramps uzvarēja, un vai Trampam bijušas slepenas vienošanās ar Krievijas pārstāvjiem.
Tramps atzinīgi novērtēja apsūdzību izvirzīšanu, sakot, ka Komijs ir "viens no sliktākajiem cilvēkiem, ar kādiem jebkad saskārusies šī valsts".
Komija advokāts Patriks Ficdžeralds federālajā tiesā Aleksandrijā, Virdžīnijas štatā, paziņoja, ka Komijs noliedz vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās.
Paredzēts, ka lietas iztiesāšana sāksies 5. janvārī. Notiesāšanas gadījumā Komijam draud cietumsods līdz pieciem gadiem.
Viņam apsūdzības tika izvirzītas dažas dienas pēc tam, kad Tramps publiski aicināja ģenerālprokurori Pemu Bondi rīkoties pret Komiju un citiem, kurus Tramps uzskata par saviem ienaidniekiem. Trampa aicinājums ir ievērojama atkāpe no principa, ka Tieslietu ministrijai jābūt brīvai no Baltā nama spiediena.
Komijam apsūdzības izvirzīja federālā prokurore Lindsija Heligena, kura ir bijusī Trampa personīgā advokāte bez prokurora darba pieredzes.
Tramps viņu pagājušajā mēnesī iecēla par ASV federālo prokurori Virdžīnijas Austrumu apgabalam pēc iepriekšējā prokurora Ērika Sīberta demisijas. Sīberts pirms atkāpšanās esot pateicis Tieslietu ministrijas vadībai, ka nav pietiekamu pierādījumu, lai apsūdzētu Komiju.
Komijs uzsvēris, ka nav vainīgs, norādot, ka viņš un viņa ģimene jau sen zina, ka par stāšanos pretī Trampam ir jāmaksā. Komija meita jūlijā bez brīdinājuma tika atlaista no prokurores amata Manhetenā. Viņa atlaišanu ir apstrīdējusi tiesā.
Komijs tika iecelts FIB direktora amatā 2013. gadā Baraka Obama prezidentūras laikā. Tramps 2017. gadā atbrīvoja Komiju no amata pēc tam, kad FIB direktors bija pretojies prezidenta centieniem panākt, ka tiek pārtraukta izmeklēšana pret Trampa bijušo nacionālās drošības padomnieku Maiklu Flinnu, kurš vēlāk atzina, ka melojis FIB par sarunām ar Krievijas vēstnieku.
Šīs atzīšanās rezultātā īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšanas komanda izvirzīja vienas no pirmajām apsūdzībām saistībā ar Krievijas kontaktiem ar Trampa priekšvēlēšanu kampaņas organizāciju.