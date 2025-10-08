Krievijas Centrālā banka paziņojusi, ka “Visa” un “MasterCard” kartes turpinās darboties Krievijā
Krievijas Centrālā banka ziņo, ka “Visa” un “MasterCard” kartes turpinās darboties Krievijā, ziņo TASS, atsaucoties uz Centrālās bankas Nacionālās maksājumu sistēmas departamenta direktori Allu Bakinu.
Pēc Bakinas teiktā, netiks veikti “strauji soļi”, lai Krievijā atslēgtu šo karšu darbību. Vairāk informācijas TASS nesniedz, vēsta portāls “Meduza”.
Iepriekš Nacionālās maksājumu karšu sistēmas (NSPK) ģenerāldirektors Dmitrijs Dubiņins intervijā izdevumam “RBK” norādīja, ka Krievijā būtu jāierobežo “Visa” un “MasterCard” karšu izmantošana ar beigušos derīguma termiņu, jo kopš 2025. gada 1. janvāra šo karšu čipu drošības sertifikāti vairs nav spēkā.
Viņš piebilda, ka NSPK pašlaik veic pārrunas ar bankām par iespējamiem termiņiem, kad šīs kartes varētu izņemt no apgrozības. Pēc tam lēmums par tālāko rīcību tiks paziņots Krievijas Centrālajai bankai.
Krievijas bankas pagarināja “Visa” un “MasterCard” karšu termiņus vai padarija tās par beztermiņa, kad šīs maksājumu karšu pakalpojumu korporācijas, sākoties karam, pameta Krievijas tirgu.